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  4. Волна ливней и гроз ожидается в районе проведения матча Франции и Норвегии. Ранее игру французов с Ираком прерывали из-за сильнейшего дождя

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Волна ливней и гроз ожидается в районе проведения матча Франции и Норвегии. Ранее игру французов с Ираком прерывали из-за сильнейшего дождя
Во время матча Франции и Норвегии могут быть грозы и ливни.

Плохая погода снова может помешать матчу сборной Франции на ЧМ-2026.

Команда Дидье Дешама встретится со сборной Норвегии в 3-м туре группового этапа турнира. Матч пройдет на стадионе «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо 26 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

По прогнозу Национальной метеорологической службы, в районе проведения встречи существует риск «новой волны ливней и гроз», некоторые из них могут быть сильными.

Согласно правилам, регулирующему проведение матчей чемпионата мира в США, любой удар молнии, зафиксированный в радиусе 13 км от стадиона, является достаточным основанием для того, чтобы прервать матч на полчаса. 

Напомним, что матч сборной Франции против команды Ирака во 2-м туре (3:0) была прервана более чем на два часа из-за сильнейшего ливня.

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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Parisien
logoСборная Норвегии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Финал в России 2018 тоже был под дождем. Не прерывали, наоборот, на поле выбегали пранкеры в полицейской форме )
ОтветRedaries
Финал в России 2018 тоже был под дождем. Не прерывали, наоборот, на поле выбегали пранкеры в полицейской форме )
Там один пожилой мужик зажал зонтик для симпатичной тети из Хорватии.
ОтветDizzod
Там один пожилой мужик зажал зонтик для симпатичной тети из Хорватии.
Чтобы посмотреть на мокрые выпуклости )
Одно удивляет. Финал будет на открытом стадионе в Нью Джерси. Хотя есть хорошие крытые в Далласе и Атланте.
Норвежцы будут грести веслами как викинги. Французы барахтать лапками как...
Специально так сделали, франкофобы.
Только непогода может остановить легендарную францускую сборную
Гидрейшн брейк.
Был такой заголовок в газете 90-х: "Погода плакала по золоту".
Согласно правилам, регулирующему проведение матчей чемпионата мира в США, любой удар молнии, зафиксированный в радиусе 13 км от стадиона, является достаточным основанием для того, чтобы прервать матч на полчаса.

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