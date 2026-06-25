Волна ливней и гроз ожидается в районе проведения матча Франции и Норвегии. Ранее игру французов с Ираком прерывали из-за сильнейшего дождя

Плохая погода снова может помешать матчу сборной Франции на ЧМ-2026.
Команда Дидье Дешама встретится со сборной Норвегии в 3-м туре группового этапа турнира. Матч пройдет на стадионе «Джиллетт Стэдиум» в Фоксборо 26 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.
По прогнозу Национальной метеорологической службы, в районе проведения встречи существует риск «новой волны ливней и гроз», некоторые из них могут быть сильными.
Согласно правилам, регулирующему проведение матчей чемпионата мира в США, любой удар молнии, зафиксированный в радиусе 13 км от стадиона, является достаточным основанием для того, чтобы прервать матч на полчаса.
Напомним, что матч сборной Франции против команды Ирака во 2-м туре (3:0) была прервана более чем на два часа из-за сильнейшего ливня.
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