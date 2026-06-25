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ЧМ-2026. Германия сыграет с Эквадором, Нидерланды против Туниса, США встретятся с Турцией
Продолжается 3-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

Германия сыграет с Эквадором в группе E в третьем туре ЧМ-2026, Кюрасао встретится с Кот-д′Ивуаром.

В группе F Тунис будет противостоять Нидерландам, Япония проведет матч со Швецией.

В группе D Парагвай встретится с Австралией, США – с Турцией.

ЧМ-2026

3-й тур

Группа E

Группа F

Группа D

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура17503 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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