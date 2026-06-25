ЧМ-2026. Германия сыграет с Эквадором, Нидерланды против Туниса, США встретятся с Турцией
Продолжается 3-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
Германия сыграет с Эквадором в группе E в третьем туре ЧМ-2026, Кюрасао встретится с Кот-д′Ивуаром.
В группе F Тунис будет противостоять Нидерландам, Япония проведет матч со Швецией.
В группе D Парагвай встретится с Австралией, США – с Турцией.
ЧМ-2026
3-й тур
Группа E
Группа F
Группа D
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура17503 голоса
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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