ЧМ-2026. Германия сыграет с Эквадором, Нидерланды против Туниса, США встретятся с Турцией

Продолжается 3-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура 17503 голоса Франция Испания Аргентина Англия Германия Португалия Бразилия Нидерланды Норвегия Кто-то другой Поделитесь c миром своим ответом