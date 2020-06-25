Смотрите шоу «Футбольный гиг» на «МегаФон ТВ» с Михаилом Шацем и Александром Дорским

В это воскресенье, 19 июля, накануне матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России на «МегаФон ТВ» пройдет шоу «Футбольный гиг». Его ведущим станет журналист Sports.ru Александр Дорский, а в гости к нему придет телеведущий Михаил Шац.

Трансляция начнется за час до начала матча, в 17.30 по московскому времени.

«Футбольный гиг» – это квиз, посвященный «Зениту». Александр Дорский будет задавать вопросы о петербургском клубе, а Михаил Шац на них отвечать. Вы сможете помочь Шацу, давая подсказки. Если он ими воспользуется, то можно будет получить чемпионскую футболку «Зенита».

После квиза Михаил Шац и Александр Дорский в эфире «МегаФон ТВ» прокомментируют матч «Зенита» и «Спартака».