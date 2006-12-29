Россия раскрошила Канаду, Щербакова – двукратная чемпионка России и другие новости утра

1. Сборная России смела со льда канадцев на молодежном чемпионате мира – 6:0. Это самая крупная наша победа над страной кленовых листьев за всю историю турнира. Впрочем, расслабляться не стоит – ситуация в группе предельно запутанная.

Уже сегодня Россия сыграет со сборной США, которая ввиду календаря отдыхала на целые сутки больше. Наши парни все равно всыпят сопернику? Примите 1000 рублей в подарок и попробуйте выиграть вместе с ними!

2. Фигуристка Щербакова вновь стала чемпионкой России, защитив свой прошлогодний титул. Косторная – 2-я, Трусова – 3-я. Медведева решила не катать произвольную программу.

Бойкова и Козловский выиграли чемпионат России среди пар, Тарасова и Морозов уступили 0,47 балла. Бронзу забрали Павлюченко и Ходыкин.

3. ММА. Федор Емельяненко сразится с Куинтоном Джексоном. Онлайн турнира Bellator в Японии – здесь.

4. В английской Премьер-лиге «МЮ» победил «Бернли», «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Норвичем», «Лестер» одолел «Вест Хэм», хотя проводил матч без Варди, у которого родила жена. По итогам дня «молотки» уволили Пеллегрини.

5. Еще одна отставка случилась во французской Лиге 1. «Монако» попрощался с Жардимом и назначил бывшего тренера сборной Испании Морено. Как это скажется на Головине?

6. «Рубин» объявил о трансфере Игнатьева. Того, который Иван и до последнего времени играл за «Краснодар».

7. Российские биатлонисты Юрлова и Елисеев заняли последнее место в «Рождественской гонке». Победила норвежская пара – Ульсбю-Ройселанн и Кристиансен. Результат россиян отчасти объясняется тем, что лыжа Елисеева застряла в ограде.

8. У Устюгова лыжи не втыкаются в заборы, и поэтому он выиграл коньковый масс-старт на «Тур де Ски». Красава! Большунов – 3-й.

9. В НХЛ три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Торонто», Овечкин обогнал Селянне и вышел на 3-е место в истории по голам в большинстве, Свечников побил свой рекорд по очкам за сезон, Малкин в 3-й раз в сезоне набрал 3+ очка в матче, Кузнецов просто забил красиво. Другие результаты – здесь.

10. В КХЛ «Ак Барс» взял верх над «Локомотивом», ЦСКА нанес поражение «Витязю», «Авангард» забросил 6 шайб «Нефтехимику», «Торпедо» накидало 5 рижскому «Динамо».

11. В НБА «Майами» обыграл «Филадельфию» в овертайме, «Сан-Антонио» разгромил «Детройт». Остальные результаты – здесь.

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