«Тур де Ски». Большунов, Устюгов, Клэбо, Иверсен и Нисканен пробегут масс-старт на 15 км свободным стилем

28 декабря стартует лыжная многодневка «Тур де Ски». Спортсмены пробегут масс-старт на 15 км свободным стилем.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
1-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины
15 км, масс-старт, свободный стиль
Начало – 16.15 по московскому времени, трансляция – Eurosport 2
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Эмиль Иверсен (Норвегия)
3. Александр Большунов (Россия)
4. Ииво Нисканен (Финляндия)
5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)
6. Сергей Устюгов (Россия)
7. Пол Гульберг (Норвегия)
8. Люка Шанава (Франция)
9. Эрик Валнес (Норвегия)
10. Шюр Рете (Норвегия)
11. Федерико Пеллегрино (Италия)
13. Дидрик Тонсет (Норвегия)
15. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
16. Калле Халварссон (Швеция)
18. Андрей Ларьков (Россия)
20. Глеб Ретивых (Россия)
21. Денис Спицов (Россия)
22. Морис Манифика (Франция)
23. Андрей Мельниченко (Россия)
24. Дарио Колонья (Швейцария)
34. Иван Якимушкин (Россия)
49. Артем Мальцев (Россия)