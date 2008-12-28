Чемпионат России. Косторная, Щербакова, Трусова и Медведева выступят с произвольными программами

Сегодня на чемпионате России по фигурному катанию женщины представят короткие программы. После короткой лидирует .

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15.00 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт)

Первая разминка

1. Ксения Синицына

2. Ксения Цибинова

3. Анастасия Грачева

4. Мария Талалайкина

5. Елизавета Нугуманова

Вторая разминка

6. Анастасия Губанова

7. Софья Самодурова

8. Серафима Саханович

9. Валерия Шульская

10. Станислава Константинова

11. Анна Фролова

Третья разминка

12. Евгения Медведева

13. Елизавета Туктамышева

14. Анастасия Гулякова

15. Анна Щербакова

16. Алена Косторная

17. Александра Трусова

Положение после короткой программы

1. Алена Косторная – 89,96

2. Анна Щербакова – 79,93

3. Александра Трусова – 76,46

4. Елизавета Туктамышева – 75,74

5. Евгения Медведева – 71,08

6. Анастасия Гулякова – 66,85

7. Анна Фролова – 66,45

8. Валерия Шульская – 66,17

9. Станислава Константинова – 66,00

10. Серафима Саханович – 65,42

11. Софья Самодурова – 64,38

12. Анастасия Губанова – 60,87

13. Елизавета Нугуманова – 60,01

14. Ксения Синицына – 59,72

15. Ксения Цибинова – 58,84

16. Анастасия Грачева – 56,47

17. Мария Талалайкина – 50,91

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Там выступят Трусова, Щербакова, Синицина и Кацалапов