Овечкин забил 256-й гол в большинстве и вышел на 3-е место в истории НХЛ, обогнав Селянне

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Каролиной» (4:6).
Россиянин забил 256-й гол в большинстве в чемпионатах НХЛ и вышел на третье место в истории лиги, обогнав Теему Селянне (255).
Второю позицию по этому показателю занимает Бретт Халл (265 шайб), рекордсмен – Дэйв Андрейчук (274 гола в большинстве).
В 40 матчах текущего сезона Овечкин набрал 38 (24+14) очков.
Сегодня форвард провел на льду 20:19 (7:37 – в большинстве, 0:16 – в меньшинстве), нанес 4 броска в створ ворот, применил 5 силовых приемов, сделал один блок-шот, завершив игру с полезностью «-4».
Hello from Ovi’s office pic.twitter.com/eVxV0gJqHt— Washington ☃️ Capitals (@Capitals) December 29, 2019