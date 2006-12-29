Овечкин забил 256-й гол в большинстве и вышел на 3-е место в истории НХЛ, обогнав Селянне

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче с «Каролиной» (4:6).

Россиянин забил 256-й гол в большинстве в чемпионатах и вышел на третье место в истории лиги, обогнав Теему Селянне (255).

Второю позицию по этому показателю занимает Бретт Халл (265 шайб), рекордсмен – Дэйв Андрейчук (274 гола в большинстве).

В 40 матчах текущего сезона Овечкин набрал 38 (24+14) очков.

Сегодня форвард провел на льду 20:19 (7:37 – в большинстве, 0:16 – в меньшинстве), нанес 4 броска в створ ворот, применил 5 силовых приемов, сделал один блок-шот, завершив игру с полезностью «-4».