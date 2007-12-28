«Монако» назначил Морено главным тренером. Контракт заключен до июня 2022 года

расстался с главным тренером Леонарду Жардимом и назначил на его место .

Соглашение с 42-летним испанцем рассчитано до июня 2022 года. Он приступит к работе в начале следующей недели.

Также в официальном пресс-релизе клуб выразил благодарность Леонарду Жардиму за сохранение места в Лиге 1 в прошлом сезоне и возвращение на подобающую монегаскам позицию в нынешнем.

Роберт Морено работал главным тренером сборной Испании после того, как Луис Энрике в июне покинул этот пост из-за болезни дочери. В ноябре Энрике вернулся на должность главного тренера команды, сменив Морено.

Ранее Морено работал ассистентом Энрике в «Сельте», «Барселоне» и «Роме».