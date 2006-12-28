«Рубин» объявил о трансфере Игнатьева

Нападающий Иван Игнатьев продолжит карьеру в «Рубине».

Казанский клуб заключил с 20-летним форвардом контракт до 30 мая 2024 года.

Ранее стало известно, что сумма трансфера составит примерно семь миллионов евро. Также получит процент от последующей перепродажи футболиста.

В марте этого года у Игнатьева произошел конфликт с «Краснодаром» – из-за отказа продлевать контракт его перевели в дубль. 27 марта клуб объявил о продлении соглашения с форвардом, после чего он вернулся в состав главной команды.

В нынешнем сезоне Игнатьев, на которого также претендовали «Зенит» и «Динамо», провел 13 матчей в РПЛ и забил 4 гола. Его статистику можно изучить здесь.

