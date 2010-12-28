Чемпионат России. Мишина и Галлямов лидируют в произвольной программе, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский еще не выступали

Теги сборная России результаты чемпионат России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Александр Коровин Алиса Ефимова Никита Володин Анастасия Мишина Роман Плешков Александр Галлямов Ксения Ахантьева Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Полина Костюкович Дмитрий Ялин Аполлинария Панфилова Дмитрий Рылов Алина Пепелева Екатерина Белова Дмитрий Чигирев Юлия Артемьева Михаил Назарычев Таисия Собинина Фигурное катание

Сегодня на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске пары выйдут на лед с произвольными программами. После короткой лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Пары

Произвольная программа

Начало – 12.30 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт)

Первая разминка

1. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 112,24

2. Екатерина Белова – Дмитрий Чигирев – 113,60

3. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 129,04

4. Таисия Собинина – Никита Володин – 108,89

Вторая разминка

5. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 128,85

6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов - 145,12

7. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 126,30

8. Алина Пепелева – Роман Плешков – 132,90

Третья разминка

9. Алиса Ефимова – Александр Коровин

10. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

11. Евгения Тарасова – Владимир Морозов

12. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Положение после короткой программы

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 83,91

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 80,39

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 76,13

4. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 72,83

5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 71,51

6. Алина Пепелева – Роман Плешков – 70,67

7. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 68,64

8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 67,73

9. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 67,37

10. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 64,69

11. Таисия Собинина – Никита Володин – 64,35

12. Екатерина Белова – Дмитрий Чигирев – 57,47

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Там выступят Трусова, Щербакова, Синицина и Кацалапов

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