Чемпионат России. Мишина и Галлямов лидируют в произвольной программе, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский еще не выступали

Сегодня на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске пары выйдут на лед с произвольными программами. После короткой лидируют и Владимир Морозов.

Чемпионат России по фигурному катанию

Красноярск

Пары

Произвольная программа

Начало – 12.30 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт)

Первая разминка

1. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 112,24

2. Екатерина Белова – Дмитрий Чигирев – 113,60

3. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 129,04

4. Таисия Собинина – Никита Володин – 108,89

Вторая разминка

5. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 128,85

6. Анастасия Мишина – - 145,12

7. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 126,30

8. Алина Пепелева – Роман Плешков – 132,90

Третья разминка

9. Алиса Ефимова –

10. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин

11. Евгения Тарасова –

12. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Положение после короткой программы

1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 83,91

2. Александра Бойкова – – 80,39

3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 76,13

4. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 72,83

5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 71,51

6. Алина Пепелева – Роман Плешков – 70,67

7. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 68,64

8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 67,73

9. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 67,37

10. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 64,69

11. Таисия Собинина – Никита Володин – 64,35

12. Екатерина Белова – Дмитрий Чигирев – 57,47

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Там выступят Трусова, Щербакова, Синицина и Кацалапов