Чемпионат России. Мишина и Галлямов лидируют в произвольной программе, Тарасова и Морозов, Бойкова и Козловский еще не выступали

Сегодня на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске пары выйдут на лед с произвольными программами. После короткой лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Чемпионат России по фигурному катанию
Красноярск
Пары
Произвольная программа
Начало – 12.30 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт)
Первая разминка
1. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 112,24
2. Екатерина Белова – Дмитрий Чигирев – 113,60
3. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 129,04
4. Таисия Собинина – Никита Володин – 108,89
Вторая разминка
5. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 128,85
6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов - 145,12
7. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 126,30
8. Алина Пепелева – Роман Плешков – 132,90
Третья разминка
9. Алиса Ефимова – Александр Коровин
10. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин
11. Евгения Тарасова – Владимир Морозов
12. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Положение после короткой программы
1. Евгения Тарасова – Владимир Морозов – 83,91
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 80,39
3. Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин – 76,13
4. Алиса Ефимова – Александр Коровин – 72,83
5. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов – 71,51
6. Алина Пепелева – Роман Плешков – 70,67
7. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев – 68,64
8. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 67,73
9. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов – 67,37
10. Полина Костюкович – Дмитрий Ялин – 64,69
11. Таисия Собинина – Никита Володин – 64,35
12. Екатерина Белова – Дмитрий Чигирев – 57,47
Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске. Там выступят Трусова, Щербакова, Синицина и Кацалапов