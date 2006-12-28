Стивен Джеррард: «Ливерпуль» против «МЮ» – это необязательно дерби. «Юнайтед» больше не на вершине»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард сравнил предстоящий матч с «Селтиком» и противостояние «Ливерпуля» и .

«Полагаю, что у этих матчей много общего, но «Ливерпуль» – «МЮ» – необязательно дерби. Думаю, что соперничество пошло от успеха, двух самых успешных команд в Англии, так что это еще одно сходство с дерби «Старой фирмы».

Считаю, что матч «Ливерпуль» – «Эвертон» больше похож [на противостояние «Рейнджерс и ] по уровню горечи и ненависти в местной среде болельщиков. Манчестер находится в 40 минутах или часе езды, и, очевидно, «МЮ» больше не на вершине таблицы, в этом разница», – сказал Джеррард.

На данный момент «Ливерпуль» набрал 52 очка, занимает 1-е место и опережает идущий 8-м «Ман Юнайтед» на 24 очка.

сыграют с «Селтиком» завтра, 29 декабря, в 15:30 по московскому времени.