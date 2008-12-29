Ротенберг после 6:0 с Канадой: «Россия играет в самый современный хоккей»

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Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился эмоциями после победы молодежной сборной России над командой Канады (6:0) в матче МЧМ-2020.

«У команды совершенно другая модель игры по сравнению с прошлым годом, сборная играет в самый современный хоккей. Но можем играть еще лучше.

Проявили характер, команда сражается, все бьются друг за друга. Всех с победой! У нас игра с командой США – это серьезный соперник.

В матче с канадцами наша команда постоянно боролась, на каждом участке льда. Показали и желание, и командный дух.

Все боролись друг за друга, постоянная поддержка была и на льду, и на лавке, и в раздевалке, поэтому есть результат. Но самая важная игра – следующая», – сказал Ротенберг.

Россия разнесла Канаду – 6:0. Жаль, что это не финал

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