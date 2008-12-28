Медведева – болельщикам: «Без вас я бы уже давно повесила свои раздолбанные коньки на гвоздь. Ради вас я буду бороться»

Двукратная чемпионка мира обратилась к болельщикам в инстаграме после снятия с произвольной программы на чемпионате России-2020.

«Вчера был один из самых тяжелых прокатов в моей жизни. А сегодня из-за сложившейся ситуации с ботинками я физически не могу выйти на лед.

Я взрослый и адекватный человек, прекрасно понимаю, что для обычного зрителя вся эта история выглядит странно. Мол, почему не было запасных коньков, почему нельзя было просто выступить в новых? Дело в том, что эту проблему могут понять только фигуристы.

Невозможно выступать на больших соревнованиях в новой обуви, а старая сегодня просто разваливалась. Вчера еще кое-как собрали ее.

Но в этой жизни все происходит не просто так. Теперь у нас будет много времени, чтобы работать и улучшать программы.

P.S. Огромное спасибо моим болельщикам. Я читаю все, что вы мне присылаете. Я чувствую вашу любовь. Вчера трибуны меня встречали с теплом, и я тоже вас очень сильно люблю. Без вас я бы уже давно повесила свои раздолбанные коньки на гвоздь. Именно ради вас я буду бороться.

В эфире Первого канала я уже анонсировала музыку, под которую будет моя следующая произвольная программа, это «Cirque du Soleil». Сделаю все для того, чтобы следующий сезон был интересным и насыщенным.

Скоро увидимся на ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз», в котором я буду участвовать с 30 декабря по 7 января. Первые пару дней я, конечно, в новой обуви не смогу исполнять прыжки, но обещаю, что шоу будет незабываемым», – написала Медведева.

Так что там у Медведевой с ботинком? Он сломался, Женя купила новый на месте, но катала в старом (перемотанном)