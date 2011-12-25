В Китае ввели потолки зарплат: 3 млн евро – для иностранца, 1,29 млн – для местного, 38 тысяч – для молодого

Китайская футбольная ассоциация внесла ряд изменений в правила формирования состава клубов.

С сезона-2020 годовая зарплата новичков из-за рубежа не сможет превышать сумму, эквивалентную 3 миллионам евро. Этот потолок не включает бонусы и налоги.

Правило практически исключает переходы мировых звезд в китайский чемпионат.

Новые потолки зарплат вступают в силу с этой зимы. 3 миллиона евро – это планка для иностранцев. Доморощенные китайские футболисты смогут получать максимум 10 миллионов юаней за год (приблизительно 1,29 миллиона евро). Для игроков сборной страны предусмотрена 20-процентная надбавка.

Китайские футболисты в возрасте до 21 года года смогут получать не больше 300 тысяч юаней (приблизительно 38,64 тысячи евро). Исключение составят лишь те молодые игроки, которые проведут определенное количество матчей в Суперлиге, но точное число необходимых для этого игр пока не установлено.

Что касается лимита на легионеров – в 2020 году каждый клуб Суперлиги сможет иметь в заявке не больше 5 иностранцев и не больше 4 – одновременно на поле. Специального слота для легионеров из других азиатских стран не предусмотрено.