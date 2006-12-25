Премьер-лига разрешила «Ливерпулю» сыграть с золотой нашивкой победителей чемпионата мира среди клубов в одном матче в предстоящий период новогодних праздников.

По информации The Telegraph, нашивка должна появиться на форме в домашней встрече с «Вулверхэмптоном» 29 декабря. Это произойдет в том случае, если вовремя получит комплект формы со специальным элементом дизайна.

Мерсисайдский клуб еще не получил соответствующий значок от ФИФА. Управляющая организация хотела бы провести специальную презентацию по этому поводу. По нормам ФИФА, команда, выигравшая чемпионат мира среди клубов, может выступать со специальной нашивкой с момента своей победы и до окончания следующего розыгрыша турнира.

Изначально Премьер-лига запрещала «Ливерпулю» использовать отличительный знак. Клуб обращался со специальной просьбой, чтобы сыграть с нашивкой.

АПЛ все же разрешила «Ливерпулю» сыграть с нашивкой клубных чемпионов мира – один матч. Клуб считает, что лига должна гордиться его победой