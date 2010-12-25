«Реал» не продлит аренду Хакими в «Боруссии». В Мадриде оценивают его выше Одриосолы

В «Реале» высоко оценивают прогресс защитника Ашрафа Хакими, арендованного дортмундской «Боруссией».
За время выступлений в Германии стоимость футболиста увеличилась в 9 раз – с 5 до 45 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Аренда изначально была рассчитана на два сезона. Срок договоренности истечет ближайшим летом.
Ожидается, что «Боруссия» попробует оставить Хакими еще на сезон и направит соответствующий запрос «Реалу», но испанский клуб ответит отказом.
В «Мадриде» хотят видеть латераля у себя. Хакими на данный момент оценивается выше другого флангового защитника – Альваро Одриосолы. Предполагается, что марокканец не только будет конкурировать с Дани Карвахалем на правом фланге, но и сможет закрывать левый край.
Статистику Ашрафа Хакими можно посмотреть здесь.