Навка о Загитовой: «Это лучик света, который озарил зал. Алина все схватывает на лету, поражена ее талантом»

Бывшая российская фигуристка рассказала о подготовке Алины Загитовой к выступлениям в ее ледовом шоу «Спящая красавица».

«У нее все получается: и образ, и техника. Я трое, а Алина двое суток не спит и не ест. Мы находимся здесь, переживаем, репетируем, чтобы все сегодня получилось.



У нас, скажем так, немножко западная сказка. Наша «Спящая красавица» («Сказка о мертвой царевне и семи богатырях») Пушкина всем известна, но мы ее не взяли, потому что главная героиня там сразу засыпает и спит всю сказку.

Мы решили разнообразить это, придумать такой ход, чтобы все было динамичнее и интереснее, сделать несколько сюжетных линий», – заявила Навка.

«В шоу задействовано много людей, колоссальное количество спецэффектов. Все катались по системе, по которой в России никто не катается. У каждого фигуриста есть специальные датчики. Были некоторые трудности, где-то выключался свет, но, когда все заработает, будет еще лучше.

Большое счастье иметь в нашей команде. Это лучик света, который озарил зал. Алина все схватывает на лету, поражена ее талантом.

Олимпийскими чемпионами просто так не становятся. Может ли стать для нее работа в парном катании новой работой? Мы думаем об этом, но люди хотят видеть ее в любом амплуа.

Алина еще маленькая, но безумно артистична. Хотелось бы приехать с какой-нибудь сказкой с Алиной в Японии. Пока предложений не поступало, ждем», – цитирует Навку Sport24.