Бывший нападающий Александр Кержаков ответил на вопросы о соперничестве крупнейших городов России.

– Чувствуете, что противостояние Москвы и Петербурга сейчас актуально как никогда?

– Вам кажется. Вы знаете о конфликте, который привел к смерти болельщика в 1999-м? Что может быть хуже?

– Речь не только о фанатах и Дзюбе. За последнее время накопилось много историй: трансляции на Z+, покупка Сутормина, близость источников финансирования «Зенита», «Оренбурга» и «Сочи»…

– В советское время ЦСКА и «Динамо» имели привилегии в том, чтобы со всех городов брать футболистов призывного возраста.

– Это факт.

– И какие могут быть в этом проблемы? На поле встречаются 11 на 11. Какие бы кабинетные войны ни велись, невозможно выиграть чемпионат в кабинетах. Я в это не верю. Если 11 футболистов «Зенита» сильнее 11 футболистов – а иногда и 10 игроков «Зенита» сильнее 11 игроков «Спартака» – при чем здесь кабинет? Или, наоборот, когда «Уфа» побеждает «Зенит». Это что, в кабинете решилось?

– Мы сами пишем о том, что сегодня «Зенит» – сильнейшая команда России по игре. Вместе с тем параллельно существует много разговоров про админресурс. Президенты РФС – из «Зенита». Тина Канделаки – в шарфе «Зенита»…

– Ну так петербуржцы везде занимают руководящие посты, не только в футболе. А [министр иностранных дел] Лавров в шарфе «Спартака» никого не смущает?

– Он не имеет отношения к футбольным процессам.

– Считаю, такой проблемы просто нет, – сказал Кержаков.