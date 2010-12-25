Гендиректор «Зенита» Медведев встретился с активом фанатов клуба. Игонин тоже присутствовал

Гендиректор Александр Медведев и бывший капитан команды Алексей Игонин встретились с активными болельщиками.

«Состоялась встреча с руководством клуба. Вчера в главном офисе сине-бело-голубых прошла запланированная встреча генерального директора Александра Медведева с активом фанатов «Зенита». Также в мероприятии принял участие ветеран и экс-капитан команды – .

В рамках встречи прошел открытый и честный диалог участников – стороны подняли основные проблемы и обсудили возможные пути их решения.

Также выразили взаимное желание придерживаться общих принципов взаимодействия клуба и фанатского движения ради сохранения и развития общей культуры боления за любимую команду как на стадионе, так и вне его», – сказано в сообщениях от лица объединения .

Состоялась встреча с руководством Клуба.

Вчера в главном офисе сине-бело-голубых прошла запланированная встреча Генерального директора Александра Медведева с активом фанатов «Зенита». Также в мероприятии принял участие ветеран и экс-капитан команды – Алексей Игонин. pic.twitter.com/YHP6OTCSDn — Ландскрона (@landscrona) December 25, 2019

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