Гендиректор «Зенита» Медведев встретился с активом фанатов клуба. Игонин тоже присутствовал

Теги Зенит Алексей Игонин премьер-лига Россия болельщики Александр Медведев Ландскрона Футбол

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев и бывший капитан команды Алексей Игонин встретились с активными болельщиками.

«Состоялась встреча с руководством клуба. Вчера в главном офисе сине-бело-голубых прошла запланированная встреча генерального директора Александра Медведева с активом фанатов «Зенита». Также в мероприятии принял участие ветеран и экс-капитан команды – Алексей Игонин.

В рамках встречи прошел открытый и честный диалог участников – стороны подняли основные проблемы и обсудили возможные пути их решения.

Также выразили взаимное желание придерживаться общих принципов взаимодействия клуба и фанатского движения ради сохранения и развития общей культуры боления за любимую команду как на стадионе, так и вне его», – сказано в сообщениях от лица объединения «Ландскрона».

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