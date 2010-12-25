Гендиректор «Зенита» Медведев встретился с активом фанатов клуба. Игонин тоже присутствовал

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев и бывший капитан команды Алексей Игонин встретились с активными болельщиками.
«Состоялась встреча с руководством клуба. Вчера в главном офисе сине-бело-голубых прошла запланированная встреча генерального директора Александра Медведева с активом фанатов «Зенита». Также в мероприятии принял участие ветеран и экс-капитан команды – Алексей Игонин.
В рамках встречи прошел открытый и честный диалог участников – стороны подняли основные проблемы и обсудили возможные пути их решения.
Также выразили взаимное желание придерживаться общих принципов взаимодействия клуба и фанатского движения ради сохранения и развития общей культуры боления за любимую команду как на стадионе, так и вне его», – сказано в сообщениях от лица объединения «Ландскрона».
Состоялась встреча с руководством Клуба.— Ландскрона (@landscrona) December 25, 2019
Вчера в главном офисе сине-бело-голубых прошла запланированная встреча Генерального директора Александра Медведева с активом фанатов «Зенита». Также в мероприятии принял участие ветеран и экс-капитан команды – Алексей Игонин. pic.twitter.com/YHP6OTCSDn
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