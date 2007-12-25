Азмун попал в топ-100 игроков года по версии Marca. Он на 91-м месте

Теги Зенит премьер-лига Россия рейтинги Сборная Ирана по футболу Кубок Азии Сердар Азмун Футбол

Marca включила форварда «Зенита» Сердара Азмуна в список 100 лучших футболистов 2019 года.

Нападающий занял 91-е место в рейтинге, сформированном испанской газетой.

В качестве оснований для включения Азмуна в топ-100 упомянуты, в частности, выход в полуфинал Кубка Азии в составе сборной Ирана и 4 гола на этом турнире, а также вклад в чемпионский сезон «Зенита».

Отмечается, что переход нападающего из «Рубина» стал для петербургского клуба ключевым трансфером, и форвард занял второе место в гонке бомбардиров РПЛ в прошлом сезоне.

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