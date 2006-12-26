Бензема – третий после Месси и Роналду по голам и ассистам в Ла Лиге в 2010-е

Нападающий Карим Бензема провел результативное десятилетие в чемпионате Испании.

По данным Opta, француз забил 155 голов и отдал 75 голевых передач в 2010-е годы – больше всех в , если не учитывать показатели нападающего «Барселоны» и экс-форварда «Реала» Криштиану Роналду.

Бензема выступает за мадридский клуб с лета 2009 года. Он дважды становился чемпионом Испании, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, Бензема стал первым французским футболистом, забившим 150 голов в чемпионате Испании.