«Динамо» интересуется форвардом сборной Словакии Божеником. На него претендовал ЦСКА

Нападающий сборной Словакии Роберт Боженик может стать игроком .

По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, бело-голубые еще не делали конкретного предложения о трансфере 20-летнего форварда «Жилины», но обсуждение потенциального перехода ведется, и интерес к футболисту носит серьезный характер.

Ранее сообщалось, что Боженик может продолжить карьеру в ЦСКА. Армейцы предлагали за трансфер футболиста 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Боженик забил 3 гола в 16 матчах словацкой лиги.