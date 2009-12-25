«Динамо» интересуется форвардом сборной Словакии Божеником. На него претендовал ЦСКА

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Нападающий сборной Словакии Роберт Боженик может стать игроком «Динамо».

По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, бело-голубые еще не делали конкретного предложения о трансфере 20-летнего форварда «Жилины», но обсуждение потенциального перехода ведется, и интерес к футболисту носит серьезный характер.

Ранее сообщалось, что Боженик может продолжить карьеру в ЦСКА. Армейцы предлагали за трансфер футболиста 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Боженик забил 3 гола в 16 матчах словацкой лиги.

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