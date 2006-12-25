Обухов о задержке зарплаты в «Кубани»: «Выставил BMW на «Авито». Первый звонок: «Обмен на зерно интересует?»

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов в интервью Sports.ru рассказал о переходе в «Кубань» в 2016 году и проблемах с деньгами.

«Перехожу в «Кубань», а тут такой провал: 7 месяцев нет зарплаты. Я пришел в июне, а первые деньги получил в январе. Я вообще в минус ушел. Мне надо было снимать квартиру, а Краснодар не самый дешевый город. Жена были беременная, еще ипотека в Мытищах. И ладно бы сказали: ребята, вот вам одна зарплата, но три месяца больше ничего не будет. Уж как-нибудь бы распределил деньги равномерно, но не было никакого понимания.



И какой вообще футбол? Надо думать, как выжить. Позвонил в начале августа Илье Кутепову: «Илюх, вот такая ситуация, можешь занять 200 тысяч?» Он ответил: «Да, конечно, без проблем». А нам еще все время обещали, что зарплату получим завтра, поэтому сказал Кутепову, что верну через неделю. Проходит месяц, мне уже неудобно, пишу ему: «Илюх, прости, так и так». Он снова ответил: «Вообще забудь. Как будет, так и вернешь». Заняли у родителей, опять сидим ждем. Пошел брать кредит – тысяч 600. Я еще уточнил в банке: «Можно через две недели заранее его погашу?» Мне ответили, что, конечно, можно. Только ничего через две недели не погасил. Отдать банку надо было что-то около 900 тысяч.

Думаю: «Твою ж мать, что делать?» Отпуск вроде, надо бы поехать куда-то отдохнуть, а у меня в кармане 5 тысяч рублей. Хорошо еще, была машина – BMW X6. Я ее выставил на «Авито», а это же Краснодар. Первый звонок: «Обмен на зерно интересует?» Я в шоке: «Какое зерно?» Вот так прошла где-то неделя, в итоге сдался и просто в салон ее отвез. Отдал все долги, даже оставшуюся часть ипотеки, 400 тысяч, закрыл», – рассказал футболист.

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