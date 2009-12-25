НБА. «Торонто» примет «Бостон», «Лейкерс» – «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках рождественской программы НБА пройдут пять матчей.
«Торонто» примет на своей площадке «Бостон». В Лос-Анджелесе «Лейкерс» Джеймса и Дэвиса встретятся с «Клипперс» Ленарда и Джорджа.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 декабря, 20.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 25 декабря, 22.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 26 декабря, 01.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 26 декабря, 04.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 26 декабря, 06.30, «Pepsi Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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