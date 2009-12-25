Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Торонто» примет «Бостон», «Лейкерс» – «Клипперс» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Денвер Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Лейкерс Милуоки Новый Орлеан Филадельфия Торонто НБА Баскетбол

    Сегодня в рамках рождественской программы НБА пройдут пять матчей. 

    «Торонто» примет на своей площадке «Бостон». В Лос-Анджелесе «Лейкерс» Джеймса и Дэвиса встретятся с «Клипперс» Ленарда и Джорджа.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Торонто – Бостон
    Дата проведения
    25 декабря, 20.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Превью

    Филадельфия – Милуоки
    Дата проведения
    25 декабря, 22.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Хьюстон
    Дата проведения
    26 декабря, 01.00, «Chase Center»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Клипперс
    Дата проведения
    26 декабря, 04.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Новый Орлеан
    Дата проведения
    26 декабря, 06.30, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Гонка за MVP НБА. Яннис проводит один из лучших сезонов в истории, даже Харден и Леброн ему не конкуренты

    16 команд-явлений НБА 2010-х. Выбираем ультимативный символ эпохи

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья