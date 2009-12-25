НБА. «Торонто» примет «Бостон», «Лейкерс» – «Клипперс» и другие матчи

Сегодня в рамках рождественской программы пройдут пять матчей.

«Торонто» примет на своей площадке «Бостон». В Лос-Анджелесе «Лейкерс» Джеймса и Дэвиса встретятся с «Клипперс» Ленарда и Джорджа.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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