Малкин высказался о Путине, «Милан» уволил Джампаоло, Швайнштайгер завершил карьеру, у российских гимнасток серебро на ЧМ и другие новости утра

1. Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру футболиста. Легенды уходят из игры…

2. «Милан» уволил Марко Джампаоло с поста главного тренера. Он проработал лишь 111 дней, это антирекорд. Ожидается, что команду возглавит Стефано Пиоли.

3. Российские гимнастки завоевали серебро в многоборье на чемпионате мира, проиграв только американкам.

4. В очередной день чемпионата НХЛ было много интересного: в частности, «Даллас» победил «Вашингтон» в матче, где забрасывали Кузнецов и Радулов, а три очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Калгари».

5. Евгений Малкин пространно высказался о политике. Повышение пенсионного возраста его не радует, а новости по телевизору лучше не смотреть. В то же время Малкин уважает Путина и считает, что президент верно ведет внешнюю политику.

6. В КХЛ ЦСКА победил «Амур», «Локомотив» уступил «Ак Барсу», «Йокерит» выиграл у «Сочи».

7. В НБА все еще время предсезонных матчей. «Майами» победил «Сан-Антонио», «Даллас» проиграл «Оклахома-Сити». Тем временем китайский госканал и сервис Tencent приостановили показ матчей из-за пресловутого твита генменеджера «Хьюстона» о протестах в Гонконге.

8. WADA просило объяснения по 31 вопросу по данным Московской антидопинговой лаборатории. Россия направила ответы.

9. IBU отказался включать вопрос восстановления Союза биатлонистов России в повестку заседания внеочередного конгресса.

10. Рубрика «Помоги «Спартаку» найти тренера». Вроде как Тедеско назначат в пятницу.

Далее цитаты.

Познер о махинациях в московской лаборатории: «Вас волнует, если мир будет говорить, что мы обманщики? Меня – очень!»

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