Малкин высказался о Путине, «Милан» уволил Джампаоло, Швайнштайгер завершил карьеру, у российских гимнасток серебро на ЧМ и другие новости утра

1. Бастиан Швайнштайгер завершил карьеру футболиста. Легенды уходят из игры…
2. «Милан» уволил Марко Джампаоло с поста главного тренера. Он проработал лишь 111 дней, это антирекорд. Ожидается, что команду возглавит Стефано Пиоли.
3. Российские гимнастки завоевали серебро в многоборье на чемпионате мира, проиграв только американкам.
4. В очередной день чемпионата НХЛ было много интересного: в частности, «Даллас» победил «Вашингтон» в матче, где забрасывали Кузнецов и Радулов, а три очка Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Калгари».
5. Евгений Малкин пространно высказался о политике. Повышение пенсионного возраста его не радует, а новости по телевизору лучше не смотреть. В то же время Малкин уважает Путина и считает, что президент верно ведет внешнюю политику.
6. В КХЛ ЦСКА победил «Амур», «Локомотив» уступил «Ак Барсу», «Йокерит» выиграл у «Сочи».
7. В НБА все еще время предсезонных матчей. «Майами» победил «Сан-Антонио», «Даллас» проиграл «Оклахома-Сити». Тем временем китайский госканал и сервис Tencent приостановили показ матчей из-за пресловутого твита генменеджера «Хьюстона» о протестах в Гонконге.
8. WADA просило объяснения по 31 вопросу по данным Московской антидопинговой лаборатории. Россия направила ответы.
9. IBU отказался включать вопрос восстановления Союза биатлонистов России в повестку заседания внеочередного конгресса.
10. Рубрика «Помоги «Спартаку» найти тренера». Вроде как Тедеско назначат в пятницу.
Далее цитаты.
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P.S.: Интересуют члены, импотенция, трудоустройство немолодых женщин? Открывайте теги Василия Уткина и Тины Канделаки, они изучили эти темы.
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