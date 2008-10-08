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Джампаоло установил антирекорд «Милана», проработав лишь 111 дней

Теги Милан Марко Джампаоло серия А Италия рекорды Футбол

Бывший главный тренер «Милана» Марко Джампаоло установил новый антирекорд по продолжительности работы в клубе.

Джампаоло руководил «россонери» лишь на протяжении 111 дней. Он был назначен на пост 19 июня.

Это наиболее краткий в истории «Милана» период работы, если не считать тренеров, которые только исполняли обязанности главного.

Под руководством Джампаоло команда набрала 9 очков в 7 турах Серии А, потерпев 4 поражения.

Ожидается, что в ближайшее время клуб объявит о назначении Стефано Пиоли новым главным тренером.

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