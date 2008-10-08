Бывший главный тренер «Милана» Марко Джампаоло установил новый антирекорд по продолжительности работы в клубе.
Джампаоло руководил «россонери» лишь на протяжении 111 дней. Он был назначен на пост 19 июня.
Это наиболее краткий в истории «Милана» период работы, если не считать тренеров, которые только исполняли обязанности главного.
Под руководством Джампаоло команда набрала 9 очков в 7 турах Серии А, потерпев 4 поражения.
Ожидается, что в ближайшее время клуб объявит о назначении Стефано Пиоли новым главным тренером.