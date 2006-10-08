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НХЛ. «Вашингтон» принимает «Даллас», «Питтсбург» – «Виннипег», «Вегас» против «Бостона», «Сан-Хосе» в гостях у «Нэшвилла»

Теги результаты Питтсбург Айлендерс Бостон Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Калгари Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес НХЛ Вегас Виннипег Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Даллас
Дата проведения
9 октября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Виннипег
Дата проведения
9 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Эдмонтон
Дата проведения
9 октября, 02.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Каролина
Дата проведения
9 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Анахайм
Дата проведения
9 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Сан-Хосе
Дата проведения
9 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Лос-Анджелес
Дата проведения
9 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Бостон
Дата проведения
9 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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