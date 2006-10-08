НХЛ. «Вашингтон» принимает «Даллас», «Питтсбург» – «Виннипег», «Вегас» против «Бостона», «Сан-Хосе» в гостях у «Нэшвилла»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 октября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 9 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 9 октября, 02.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 9 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
- Дата проведения
- 9 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 9 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 9 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 9 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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