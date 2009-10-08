Китайский госканал и сервис Tencent приостановили показ предсезонных матчей НБА

Китайский государственный канал CCTV приостановил показ предсезонных матчей .

Китайский сервис Tencent, который обладает правами на онлайн-трансляции НБА в Поднебесной, также объявил о «временной приостановке» показа предсезонных матчей сильнейшей лиги мира.

Данные решения стали очередным шагом представителей Китая после твита генерального менеджера Дэрила Мори, в котором он выразил поддержку антикитайским протестам в Гонконге.

Мори позже удалил твит и извинился. НБА выступила в поддержку генменеджера техасского клуба.

Комиссионер лиги Адам Сильвер, в частности, заявил, что «Мори имеет право свободно выражать свои мысли».

Канал CCTV не согласился с подходом Сильвера.

«Мы выступаем решительно против заявления Сильвера о поддержке права Мори на свободу слова. Считаем, что любое выступление, которое бросает вызов национальному суверенитету и социальной стабильности, не имеет отношения к сфере свободы слова», – говорится в заявлении канала.

Телеканал также заявил, что собирается «оценить свое сотрудничество и обмены с НБА».

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