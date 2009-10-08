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Sports.ru NBA

    Китайский госканал и сервис Tencent приостановили показ предсезонных матчей НБА

    Теги происшествия Хьюстон НБА телевидение Дэрил Мори Баскетбол

    Китайский государственный канал CCTV приостановил показ предсезонных матчей НБА.

    Китайский сервис Tencent, который обладает правами на онлайн-трансляции НБА в Поднебесной, также объявил о «временной приостановке» показа предсезонных матчей сильнейшей лиги мира.

    Данные решения стали очередным шагом представителей Китая после твита генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, в котором он выразил поддержку антикитайским протестам в Гонконге.

    Мори позже удалил твит и извинился. НБА выступила в поддержку генменеджера техасского клуба.

    Комиссионер лиги Адам Сильвер, в частности, заявил, что «Мори имеет право свободно выражать свои мысли».

    Канал CCTV не согласился с подходом Сильвера.

    «Мы выступаем решительно против заявления Сильвера о поддержке права Мори на свободу слова. Считаем, что любое выступление, которое бросает вызов национальному суверенитету и социальной стабильности, не имеет отношения к сфере свободы слова», – говорится в заявлении канала.

    Телеканал также заявил, что собирается «оценить свое сотрудничество и обмены с НБА».

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