😥Швайнштайгер завершил карьеру

Экс-полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.
«Время пришло! Хочу поблагодарить всех вас и мои команды: «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» и сборную Германии.
И, конечно, Ану Иванович и свою семью за поддержку. Спасибо», – написал Швайнштайгер.
35-летний Швайнштайгер восемь раз выигрывал чемпионат Германии в составе «Баварии», семь раз – Кубок, по два раза – Суперкубок и Кубок лиги, по одному разу – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и чемпионат мира среди клубов.
В составе «Манчестер Юнайтед» он выиграл Кубок Англии, в составе сборной Германии дважды занимал третье место на чемпионатах мира, а в 2014-м году стал победителем. На чемпионатах Европы Швайнштайгер занимал второе и третье место.
Немец женат на бывшей первой ракетке мира Ане Иванович. Пара воспитывает двух сыновей.
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