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😥Швайнштайгер завершил карьеру

Теги Бавария Бастиан Швайнштайгер Манчестер Юнайтед МЛС Чикаго Файр премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Ана Иванович Футбол

Экс-полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.

«Время пришло! Хочу поблагодарить всех вас и мои команды: «Баварию», «Манчестер Юнайтед», «Чикаго Файр» и сборную Германии.

И, конечно, Ану Иванович и свою семью за поддержку. Спасибо», – написал Швайнштайгер.

35-летний Швайнштайгер восемь раз выигрывал чемпионат Германии в составе «Баварии», семь раз – Кубок, по два раза – Суперкубок и Кубок лиги, по одному разу – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и чемпионат мира среди клубов.

В составе «Манчестер Юнайтед» он выиграл Кубок Англии, в составе сборной Германии дважды занимал третье место на чемпионатах мира, а в 2014-м году стал победителем. На чемпионатах Европы Швайнштайгер занимал второе и третье место.

Немец женат на бывшей первой ракетке мира Ане Иванович. Пара воспитывает двух сыновей.

Швайнштайгер сыграл прощальный матч за «Баварию». Это очень трогательно

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