«СЭ»: Тедеско возглавит «Спартак» в пятницу. Кузнецов может войти в его штаб

Доменико Тедеско может возглавить «Спартак» в пятницу, сообщает .

Сегодня 34-летний специалист возвращается в Германию из Москвы, где провел переговоры с руководителями клуба и ознакомился с его инфраструктурой.

Ему необходимо расторгнуть действующий контракт с «Шальке», по которому тренер продолжает получать зарплату.

В Москве Тедеско поужинал с Томасом Цорном, также могла состояться встреча и с владельцем клуба .

В четверг «Спартак» выйдет из мини-отпуска, связанного с перерывом на матчи сборных. Команда будет работать под руководством Сергея Кузнецова, входившего в штаб Олега Кононова. Не исключен вариант, при котором Кузнецов может остаться в клубе и после назначения Тедеско.

Скорее всего, Тедеско будет представлен команде в пятницу — тогда же и состоится его презентация.

По информации журналиста Bild Марка Зикманна, Тедеско вернулся в Германию не только без контракта со «Спартаком», но и без каких-либо обязательств, поэтому все еще может отказаться от работы в Москве.

Сообщалось, что срок соглашения Тедеско со «Спартаком» составит 2 года и 9 месяцев, зарплата — 1,5 миллиона евро за сезон. В случае достижения определенных результатов немец может получить до 2 миллионов.

Тедеско возглавлял команду из Гельзенкирхена с 2017 по 2019 годы. В его дебютном сезоне-2017/18 занял 2-е место в Бундеслиге, но уже в следующем тренер был уволен.

На момент его отставки «Шальке» проиграл 5 матчей подряд во всех турнирах с разницей мячей 4:21 и занимал 14-е место в таблице чемпионата Германии.

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