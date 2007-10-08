Нападающий «Питтсбурга» высказался об уровне жизни в России и своем отношении к президенту .

– Дать какую-то оценку даже язык не поворачивается. Это вообще не моя среда. Это не мое. И я не смотрю на жизнь так, как например, кто-нибудь в Воронеже. Дороги, пенсии, ЖКХ – конечно, у нас много проблем. Но я уважаю Путина за…

– За что?

– Опять же, это мое видение человека. Он всегда интеллигентный, с чувством юмора. Ведет себя достойно, я считаю. Он лицо России. Всегда интеллигентно общается с другими президентами, с женщинами-главами стран.

Я его как человека очень уважаю. Конечно, у Путина свое видение ситуации. Где-то он может не замечать ошибки. Где-то что-то подстерлось со временем. Такое тоже бывает.

Но народ опять проголосовал, и мы тут не можем ничего сделать… Мы сами тоже должны помогать. Люди вообще стали странными с развитием интернета и социальных сетей. Столько хейта и хайпа – эти новые слова, которые я ненавижу.

Сибирь горит в пожарах, а человек раскинулся на лежаке в Италии – и пишет посты в инстаграм: «Сделайте что-нибудь!»

Так тоже нельзя. А ты что сам сделал? Твой ребенок заболел – ты бросил все дела и прилетел к ребенку за 9000 километров, чтобы ему стало лучше.

Мы должны сами что-то решать. Правильно провели акцию в защиту парня, которого неправильно осудили. Молодцы, вышли на улицу. Добились справедливости. Такие поступки достойны уважения. Но когда люди греются под солнцем где-нибудь на курорте – и поливают грязью государство? Мне кажется, лучше промолчать.

Сколько всего можно сделать! Мы должны, например, поддерживать чистоту своих городов. Проводить субботники, следить за порядком.

Все зависит конкретно от нас. А у нас – вечная привычка. Если что случилось – Путин виноват! Если все хорошо – спасибо Путину.

Но придет другой – то же самое будет. И раньше были президенты. И хорошее случалось, и плохое. Мы должны жить с тем, что есть. И сами двигаться вперед, помогать, поддерживать друг друга.

В первую очередь, должно быть взаимное уважение, а не лицемерное отношение. Все ведь складывается из мелочей. И опять же, удивляет вопрос – нравится мне Путин или нет.

Не бывает однозначного отношения. Он, президент – уже есть. Его стоит уважать. И я стараюсь делать все, что в моих силах. Кому-то помочь, выступать за страну. Остальным пусть занимаются политики, – сказал Малкин.

Евгений Малкин: «Вижу, какие пенсии, что поднимают пенсионный возраст. По телевизору одно и то же – Украина, Америка»