Евгений Малкин: «Вижу, какие пенсии, что поднимают пенсионный возраст. По телевизору одно и то же – Украина, Америка»

Нападающий «Питтсбурга» поделился мнением об интервью, которое форвард «Рейнджерс» дал Sports.ru летом.

– Если честно, мое мнение: Панарин сам себе немного противоречит. Если я четко помню его интервью, Артемию не нравится, когда болельщики ему советуют, как играть в хоккей. Пишут люди, которые хоккеистами никогда не были, не брали клюшку в руки. Но советуют в комментариях, что надо делать.

Панарин говорит, что так нельзя, это неправильно. Но ведь и мы не должны лезть в политику. Это тоже неправильно. Это не наша среда. Мы вообще от этого далеки.

Мне кажется, вся политика построена на лжи. Нам столько информации не дают, которую мы не должны знать! Мы вообще не в курсе, что происходит за закрытыми дверями. То, что нам показывают по телевизору, – это один процент правды.

То, что происходит в стране… Конечно, есть моменты, которые никому не нравятся. Но не бывает стопроцентной правды. Не бывает такого, что один человек может изменить все.

– Панарин сказал, что жизнь в России за последние 20 лет не улучшилась. Это так?

– Это не тема для двух слов. Все зависит от твоих обстоятельств, понимаете?

Я не могу судить об общей картине, потому что у меня жизнь так сложилась. Мне повезло, что мои родители стали лучше жить за счет меня и хоккея. Я стараюсь делать лучше жизнь своих близких.

У меня окружение другое. И мое видение жизни немножко другое. Потому что у меня такие условия создались за счет хоккея, который мне дал большой контракт, деньги.

У меня в семье все в принципе неплохо – у моих родителей, близких. Поэтому я не могу давать правильную оценку. Конечно, я вижу, какие пенсии, что поднимают пенсионный возраст. И с этим не согласен.

Но не могу делать заявления. Потому что не работал в политике не одного дня. Даже этим не интересовался. Где-то увидишь новости по телевизору – лучше их не смотреть. Там одно и то же – Украина, Америка, – сказал Малкин.

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс». Теперь и текстом