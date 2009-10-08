WADA просило объяснения по 31 вопросу по данным Московской антидопинговой лаборатории. Россия направила ответы

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA) было отправлено письмо с объяснениями по поводу данных московской антидопинговой лаборатории.
«8 октября в адрес WADA было отправлено письмо в ответ на уточняющие вопросы, поступившие в Минспорт России и РУСАДА по поводу базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Письмо подготовили независимые российские эксперты в области информационных технологий.
В своем письме WADA просило предоставить уточнения по 31 вопросу, которые сформировались на основании технического доклада и отчета по расследованию. На каждый вопрос эксперты дали объяснения.
В 20-х числах октября планируется встреча в Лозанне с участием экспертов и заинтересованных лиц.
Мы уверены в том, что выполнили все требования. Мы и дальше готовы оказывать содействие, чтобы как можно скорее выйти из этой ситуации и сделать всё для того, чтобы к российской стороне не осталось никаких вопросов», – заявил Колобков в письме пресс-службы Минспорта.
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