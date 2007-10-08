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«Милан» объявил об отставке Джампаоло

Теги Милан Марко Джампаоло серия А Италия отставки Футбол

«Милан» официально сообщил, что тренер Марко Джампаоло больше не будет руководить командой.

«Сообщаем, что Марко Джампаоло освобожден от обязанностей тренера первой команды. Клуб благодарен Марко за проведенную работу и желает ему всего наилучшего в дальнейшем в его профессиональной карьере», – сказано в тексте, опубликованном на официальном сайте «россонери».

Тренер получил должность в «Милане» 19 июня нынешнего года. Под руководством Джампаоло команда набрала 9 очков в 7 турах Серии А, потерпев 4 поражения.

Сообщалось, что пост главного тренера займет Стефано Пиоли.

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