Создатели «Южного парка»: «Как и НБА, мы приветствуем китайских цензоров в наших домах»

Авторы американского мультсериала «Южный парк» Трей Паркер и Мэтт Стоун отреагировали на блокировку своего шоу в Китае, опубликовав в твиттере «официальное извинение», в котором упомянули .

«Как и НБА, мы приветствуем китайских цензоров в наших домах и наших сердцах. Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию.

Си (Цзиньпин, председатель КНР – прим. Sports.ru) совсем не похож на Винни-Пуха (герой Алана Милна запрещен в Китае из-за того, что с ним стали сравнивать председателя КНР – прим. Sports.ru). Смотрите 300-й эпизод в эту среду!

Да здравствует великая коммунистическая партия Китая! Пусть урожай сорго (растение семейства злаковых – прим. Sports.ru) этой осенью будет обильным! Теперь мы помирились, Китай?», — говорится в сообщении.

Все эпизоды анимационного сериала заблокировали в Китае после выхода серии, в которой высмеивается интернет-цензура КНР.

Возмущение китайских властей вызвала вышедшая 2 октября серия под названием Band in China («Группа в Китае», что звучит сходно с banned in China, то есть «запрещено в Китае»). В этой серии хотят снять фильм о музыкальной группе, которую создали герои «Южного парка». Так как фильм хотят вывести и на китайский рынок, его сюжет приходится все время менять, чтобы он соответствовал нормам местной интернет-цензуры.

Ассоциация баскетбола Китая прекратила сотрудничество с «Хьюстоном» после того, как генеральный менеджер клуба поддержал в твиттере продемократических протестующих в Гонконге.

Генменеджер «Хьюстона» поддержал гонконгские протесты. Теперь его клуб потеряет много денег

В Китае критикуют власть с помощью мемов из доты