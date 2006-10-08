Евгений Малкин: «Путин верно ведет внешнюю политику. Да, идет вооружение, но мы должны защищать дом»

Нападающий «Питтсбурга» высказался о своем отношении к политике.

«Конечно, надо следить за политикой. Но я пока не готов туда лезть. У меня хоккей на первом месте. Я туда вообще не рвусь. Есть люди, которые специально учатся на политиков, получают образование, готовятся к такой работе.

Я считаю, что Путин верно ведет внешнюю политику. Да, идет вооружение, но это правильно. Мы должны защищать свой дом. Мы должны обороняться, если возникнет какая-то угроза.

Никогда не нравилось, когда говорят, что «надо дружить с Западом, дружить с Америкой, вообще со всеми». Да не бывает никаких друзей! Только мы сами друзья друг другу.

А остальное – просто политические отношения. Сегодня ты дружишь, а завтра – война. Мы это уже проходили.

Здесь нужно выстраивать политически правильные доверительные отношения. Мне нравится Запад, Америка. Но дружить – это слишком громкое слово. В первую очередь, нужно защищать свой дом. И надо все наладить внутри страны, чтобы людям жилось комфортно.

Я не знаю… Это такой глобальный вопрос! И здесь ответить совсем непросто. Очень много мыслей. Когда ты сидишь за столом – конечно, говоришь о политике. Мне повезло – я общался с некоторыми влиятельными политиками в нашей стране. Поэтому у меня сложилось определенное мнение о людях.

Да, в первую очередь я сужу по людям – а не по тому, что говорят по телевизору. Говорить можно одно, но при личном знакомстве складывается совсем другое впечатление», – сказал Малкин.

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