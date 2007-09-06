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ЧМ-2019 по баскетболу, Россия встретится с Польшей. Игра начнется в пятницу в 11:00 по Москве

Теги результаты сборная России сборная Испании сборная Италии сборная Аргентины сборная Пуэрто-Рико сборная Сербии сборная Венесуэлы сборная Польши чемпионат мира по баскетболу Баскетбол

В пятницу пройдут четыре матча второго группового этапа чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае.

Сборная России сойдется с командой Польши, которая пока не проигрывала на турнире. В другом матче группы I Аргентина встретится с Венесуэлой.

Чемпионат мира

Китай

Второй групповой этап

Группа I

Польша – Россия
Дата проведения
6 сентября, 11.00, «Foshan International Sports and Cultural Center»
Онлайн матча

Аргентина – Венесуэла
Дата проведения
6 сентября, 15.00, «Foshan International Sports and Cultural Center»
Онлайн матча

Положение команд: Аргентина – 3-0, Польша – 3-0, Венесуэла – 2-1, Россия – 2-1.

Группа J

Сербия – Пуэрто-Рико
Дата проведения
6 сентября, 11.30, «Wuhan Sports Center Gymnasium»
Онлайн матча

Испания – Италия
Дата проведения
6 сентября, 15.30, «Wuhan Sports Center Gymnasium»
Онлайн матча

Положение команд: Сербия – 3-0, Испания – 3-0, Италия – 2-1, Пуэрто-Рико – 2-1.

Группа K

Положение команд: США – 3-0, Бразилия – 3-0, Греция – 2-1, Чехия – 2-1.

Группа L

Положение команд: Франция – 3-0, Австралия – 3-0, Литва – 2-1, Доминиканская республика – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

У России слабая атака, но есть результат. Как теперь выйти в плей-офф?

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