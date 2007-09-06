ЧМ-2019 по баскетболу, Россия встретится с Польшей. Игра начнется в пятницу в 11:00 по Москве

В пятницу пройдут четыре матча второго группового этапа чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае.

Сборная России сойдется с командой Польши, которая пока не проигрывала на турнире. В другом матче группы I Аргентина встретится с Венесуэлой.

Чемпионат мира

Китай

Второй групповой этап

Группа I

Польша – Россия Дата проведения 6 сентября, 11.00, «Foshan International Sports and Cultural Center» Онлайн матча

Аргентина – Венесуэла Дата проведения 6 сентября, 15.00, «Foshan International Sports and Cultural Center» Онлайн матча

Положение команд: Аргентина – 3-0, Польша – 3-0, Венесуэла – 2-1, Россия – 2-1.

Группа J

Испания – Италия Дата проведения 6 сентября, 15.30, «Wuhan Sports Center Gymnasium» Онлайн матча

Положение команд: Сербия – 3-0, Испания – 3-0, Италия – 2-1, Пуэрто-Рико – 2-1.

Группа K

Положение команд: США – 3-0, Бразилия – 3-0, Греция – 2-1, Чехия – 2-1.

Группа L

Положение команд: Франция – 3-0, Австралия – 3-0, Литва – 2-1, Доминиканская республика – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

У России слабая атака, но есть результат. Как теперь выйти в плей-офф?