Квалификация Евро-2020. Эстония принимает Беларусь, Германия против Голландии, Словакия – Хорватия

В 5-м туре квалификации Евро-2020 Германия встречается с Голландией, Польша играет в гостях со Словенией, Словакия против Хорватии.
Квалификация Евро-2020
5-й тур
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.00, «А Ле Кок Арена»
- Дата проведения
- 6 сентября, 21.45, «Имтех Арена»
- Дата проведения
- 6 сентября, 21.45, «Городской стадион Трнава»
- Дата проведения
- 6 сентября, 21.45, «Ред Булл Арена»
- Дата проведения
- 6 сентября, 21.45, «Стожице»
- Дата проведения
- 6 сентября, 21.45, «Кардифф Сити Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.