Квалификация Евро-2020. Эстония принимает Беларусь, Германия против Голландии, Словакия – Хорватия

В 5-м туре квалификации Евро-2020 Германия встречается с Голландией, Польша играет в гостях со Словенией, Словакия против Хорватии.

Квалификация Евро-2020

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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