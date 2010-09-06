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Квалификация Евро-2020. Эстония принимает Беларусь, Германия против Голландии, Словакия – Хорватия

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В 5-м туре квалификации Евро-2020 Германия встречается с Голландией, Польша играет в гостях со Словенией, Словакия против Хорватии.

Квалификация Евро-2020

5-й тур

Эстония – Беларусь
Дата проведения
6 сентября, 19.00, «А Ле Кок Арена»
превью матча онлайн статистика
ЭстонияЛепметс, Тенисте, Тамм, Клаван, Метс, Оямаа, Васильев, Пикк, Сорга, Зенев, Кяйт.
БеларусьГутор, Политевич, Поляков, Наумов, Матвейчик, Маевский, Ковалев, Яблонский, Стасевич, Драгун, Сигневич.

 

Германия – Голландия
Дата проведения
6 сентября, 21.45, «Имтех Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Словакия – Хорватия
Дата проведения
6 сентября, 21.45, «Городской стадион Трнава»
превью матча онлайн статистика

 

Австрия – Латвия
Дата проведения
6 сентября, 21.45, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Словения – Польша
Дата проведения
6 сентября, 21.45, «Стожице»
превью матча онлайн статистика

 

Уэльс – Азербайджан
Дата проведения
6 сентября, 21.45, «Кардифф Сити Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора Евро-2020

Статистика отбора Евро-2020

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