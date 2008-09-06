Дэйна Уайт: «Фергюсон будет драться с победителем боя Хабиб – Порье»

Президент UFC Дэйна Уайт назвал соперника для победителя поединка между чемпионом UFC в легком весе против Дастина Порье.

«Если Тони Фергюсон будет готов, то он получит следующий титульный бой. Тони Фергюсону были предложены соответствующие возможности. Так что если Тони готов, тогда да – он соперник для победителя боя Хабиб – Порье», – сказал Уайт.

Бой Хабиб – Порье состоится завтра на UFC 242 в Абу-Даби.

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