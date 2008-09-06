Дэйна Уайт: «Фергюсон будет драться с победителем боя Хабиб – Порье»

Президент UFC Дэйна Уайт назвал соперника для победителя поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым против Дастина Порье.
«Если Тони Фергюсон будет готов, то он получит следующий титульный бой. Тони Фергюсону были предложены соответствующие возможности. Так что если Тони готов, тогда да – он соперник для победителя боя Хабиб – Порье», – сказал Уайт.
Бой Хабиб – Порье состоится завтра на UFC 242 в Абу-Даби.
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