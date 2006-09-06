КХЛ выплатит клубам 419 млн рублей, больше всех получит ЦСКА – 72 млн

Совет директоров утвердил распределение между клубами 419 миллионов рублей, полученных лигой от реализации телевизионных прав.

Порядок распределения доходов от ТВ-прав между клубами строится следующим образом:

– принцип участия в чемпионате – 30%

– принцип телеспроса – 40%

– спортивный принцип – 30%

Максимальную сумму получил обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона – ЦСКА. Выплата составит 72,548 млн рублей, включая НДС. Второй клуб по сумме выплат – «Йокерит» – 39,402 млн, в том числе 31,320 млн за телеспрос. Третье место занял (31,398 млн).

В топ-5 также вошли рижское «Динамо» (21,127 млн) и СКА (20,043 млн). Меньше всего получат «Нефтехимик» (8,218 млн), «Адмирал» (8,219) и (8,377).