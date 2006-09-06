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КХЛ выплатит клубам 419 млн рублей, больше всех получит ЦСКА – 72 млн

Теги Авангард ЦСКА Нефтехимик СКА Амур бизнес Йокерит КХЛ Динамо Рига Адмирал деньги Хоккей

Совет директоров КХЛ утвердил распределение между клубами 419 миллионов рублей, полученных лигой от реализации телевизионных прав.

Порядок распределения доходов от ТВ-прав между клубами строится следующим образом:

– принцип участия в чемпионате – 30%

– принцип телеспроса – 40%

– спортивный принцип – 30%

Максимальную сумму получил обладатель Кубка Гагарина прошлого сезона – ЦСКА. Выплата составит 72,548 млн рублей, включая НДС. Второй клуб по сумме выплат – «Йокерит» – 39,402 млн, в том числе 31,320 млн за телеспрос. Третье место занял «Авангард» (31,398 млн). 

В топ-5 также вошли рижское «Динамо» (21,127 млн) и СКА (20,043 млн). Меньше всего получат «Нефтехимик» (8,218 млн), «Адмирал» (8,219) и «Амур» (8,377).

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