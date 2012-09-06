Владимир Быстров: «Ужасно отношусь к геям. К тому гей-клубу подошел пьяным, перепутал двери»

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал об отношении к геям.
– Как ты относишься к геям?
– Ужасно отношусь вообще.
– А зачем ты пришел тогда к этому клубу?
– К гей-клубу? Да просто пьяный был, перепутал двери.
– А почему ты не ответил этому козлу [у дверей клуба футболиста ударили по лицу]?
– Да потому что я даже не понял, что меня ударили.
Я потом в интернете посмотрел, сопоставил. Я вообще считаю, что пьяным не надо было… Хотя не ввязывался, просто стоял.
Потом он сказал, что был неправ. Мне дали телефон, и я послушал, что он был неправ, – сказал Быстров в интервью каналу «Быстров и Кларк».