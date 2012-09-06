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Владимир Быстров: «Ужасно отношусь к геям. К тому гей-клубу подошел пьяным, перепутал двери»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия светская хроника ЛГБТ Футбол

Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал об отношении к геям.

– Как ты относишься к геям?

– Ужасно отношусь вообще.

– А зачем ты пришел тогда к этому клубу?

– К гей-клубу? Да просто пьяный был, перепутал двери.

– А почему ты не ответил этому козлу [у дверей клуба футболиста ударили по лицу]?

– Да потому что я даже не понял, что меня ударили.

Я потом в интернете посмотрел, сопоставил. Я вообще считаю, что пьяным не надо было… Хотя не ввязывался, просто стоял.

Потом он сказал, что был неправ. Мне дали телефон, и я послушал, что он был неправ, – сказал Быстров в интервью каналу «Быстров и Кларк».

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