Юрий Жирков: «Думал, что зря вернулся, когда привез пенальти на Азаре. Сейчас нормально»

Защитник сборной России Юрий Жирков высказался относительно отборочного матча Евро-2020 с Шотландией (2:1).

– Вы прошлым летом объявляли о завершении карьеры в сборной, сейчас вернулись и играете настолько феерично. Не было ли мысли о том, что зря вернулся, что устаю, что все-таки не надо?

– Ну не знаю, наверно, такая мысль была немножко после Бельгии, когда сделал пенальти на Азаре. Сейчас все нормально, такие мысли выкинул из головы. Если вызывают, нужно выходить играть.

– Как можно в 36 лет находиться в такой блестящей форме, успевать и сзади, и впереди?

– Да не знаю, тренировки. Многие игроки становятся в 37 лучшими бомбардирами в Италии, еще где-то. Думаю, это не предел.

– Как вам сегодня сборная Шотландии, потому что тяжеловато давался первый тайм? Что поменялось во втором?

– Мы пропустили в начале, нужно было отыграться до перерыва, что мы и сделали. В начале второго тайма понимали, что можем выбегать в хорошие контратаки, играть в пас, доминировать. Так и произошло. Во втором тайме было много голевых моментов, плохо, что не все реализовали, – сказал Жирков в эфире канала «Матч Премьер».