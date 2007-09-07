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Черчесов о Кокорине и Мамаеве в сборной: «Мы ни от кого никогда не отказывались»

Теги Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал условно-досрочное освобождение нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Во-первых, я рад, что они освободились. Во-вторых, я нечасто на эту тему говорил, один раз сказал. И тогда я сказал, что слишком строго с ними обошлись, хотя они и нарушили общественный порядок.

Сегодня это случилось, давайте дождемся, что они придут в нормальное состояние, начнут играть. Время покажет. На ваших глазах мы ни от кого никогда не отказывались.

Другое дело, что надо соответствовать [стандартам сборной] и за полем, и на поле. Но все мы люди, все ошибаемся, поэтому вычеркивать человека из жизни - это самое худшее. Я мало на эту тему говорил, но не потому что не хотел, а потому что не считал нужным», - сказал Черчесов.

☀️Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

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