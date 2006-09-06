Гран-при среди юниоров. Усачева и Хромых выйдут на лед с произвольными программами

Сегодня на третьем этапе Гран-при среди юниоров в Риге фигуристки выступают с произвольными программами. После первого соревновательного дня лидируют россиянки и Майя Хромых

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Рига, Латвия

Девушки

Произвольная программа



Начало – 16.35 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала и ютуб-канале ISU.

Пятая разминка

26. Изабель Интисон (США)

28. Анастасия Архипова (Украина)

29. Рион Сумийоши (Япония)

30. Мария Левушкина (Болгария)

Шестая разминка

31. Рино Мацуике (Япония)

32. Габриэлла Иццо (США)

33. Екатерина Куракова (Польша)

34. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

35. Дарья Усачева (Россия)

36. (Россия)

Положение после короткой программы

1. Дарья Усачева (Россия) – 69,04

2. Майя Хромых (Россия) – 68,93

3. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 66,93

4. Рино Мацуике (Япония) – 66,41

5. Габриэлла Иццо (США) – 59,39

6. Екатерина Куракова (Польша) – 58,65

7. Анастасия Архипова (Украина) – 57,30

8. Рион Сумийоши (Япония) – 56,74

9. Мария Левушкина (Болгария) – 55,23

10. Изабель Интисон (США) – 54,63

Расписание трансляций третьего этапа Гран-при среди юниоров в Риге