Василий Конов: «Зенит» предложит Кокорину новый контракт»

Журналист Василий Конов сообщил, что планирует заключить новое соглашение с форвардом , которого сегодняшним решением суда освободили условно-досрочно.

«По моей информации, «Зенит» предложит Кокорину новый контракт. В клубе по-прежнему рассчитывают на игрока, который стал летом свободным агентом.

Конкретики по футбольным перспективам Мамаева нет, но он в таком же положении, как и Кокорин», – написал Конов.

☀️Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Гендиректор «Зенита» Медведев: «С Дзюбой скоро начнем переговоры. Ситуацию с Кокориным обсудим, когда он выйдет»