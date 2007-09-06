Реклама 18+
Реклама 18+

Василий Конов: «Зенит» предложит Кокорину новый контракт»

Теги Зенит премьер-лига Россия Павел Мамаев Александр Кокорин Василий Конов Футбол

Журналист Василий Конов сообщил, что «Зенит» планирует заключить новое соглашение с форвардом Александром Кокориным, которого сегодняшним решением суда освободили условно-досрочно.

«По моей информации, «Зенит» предложит Кокорину новый контракт. В клубе по-прежнему рассчитывают на игрока, который стал летом свободным агентом.

Конкретики по футбольным перспективам Мамаева нет, но он в таком же положении, как и Кокорин», – написал Конов.

☀️Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Гендиректор «Зенита» Медведев: «С Дзюбой скоро начнем переговоры. Ситуацию с Кокориным обсудим, когда он выйдет»

Реклама 18+

Опрос

Ждете Кокорина и Мамаева в РПЛ?

3126 голосов 19
  • Да
    55%
  • Нет
    45%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться