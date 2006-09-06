«Краснодар» не отзывал заявление о расторжении контракта c Мамаевым

Председатель палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов заявил, что «Краснодар» не отзывал заявление о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.
«Заявление «Краснодара» о расторжении контракта Мамаева все еще находится в производстве палаты, клуб его не отзывал.
Если решение по УДО вступит в силу через 10 дней, то в конце сентября рассмотрим заявление.
Точная дата будет известна, когда Мамаев выйдет на свободу, и мы согласуем все со всеми арбитрами и сторонами.
Затягивать рассмотрение не будем», – сказал Березов.
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