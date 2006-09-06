Реклама 18+
Реклама 18+

Квалификация Евро-2021 (U-21). Видеотрансляция. Россия против Сербии – 1:0

Теги сборная России U-21 сборная Сербии U-21 результаты Футбол

Молодежная сборная России начинает отбор к Евро-2021 (U-21) матчем с Сербией.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.

Квалификация Евро-2021 (U-21)

Группа 5

Россия U-21 – Сербия U-21 1:0 (перерыв)
Дата проведения
6 сентября, 19.00, «Мордовия Арена»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 20 Дивеев.
Россия U-21Сафонов, Рассказов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Кучаев, Ломовицкий, Умяров, Обляков, Степанов, Чалов.
Сербия U-21Илич, Деветак, Маркович, Терзич, Павлович, Илич, Аджич, Илич, Петрович, Влахович, Йовелич.
Предупреждения:
Евгеньев (23), Петрович (37), Деветак (38), Илич (40).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Турнирное положение: Болгария – 3 очка (1 матч), Польша – 3 (1), Россия – 0 (0), Сербия – 0 (0), Латвия – 0 (1), Эстония – 0 (1).

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться