Квалификация Евро-2021 (U-21). Видеотрансляция. Россия против Сербии – 1:0

Молодежная сборная России начинает отбор к Евро-2021 (U-21) матчем с Сербией.
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.
Квалификация Евро-2021 (U-21)
Группа 5
- Дата проведения
- 6 сентября, 19.00, «Мордовия Арена»
- Гол:
- 1:0 – 20 Дивеев.
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Россия U-21 –
Сафонов, Рассказов, Калугин, Дивеев, Евгеньев, Кучаев, Ломовицкий, Умяров, Обляков, Степанов, Чалов.
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Сербия U-21 –
Илич, Деветак, Маркович, Терзич, Павлович, Илич, Аджич, Илич, Петрович, Влахович, Йовелич.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Турнирное положение: Болгария – 3 очка (1 матч), Польша – 3 (1), Россия – 0 (0), Сербия – 0 (0), Латвия – 0 (1), Эстония – 0 (1).