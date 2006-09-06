Квалификация Евро-2021 (U-21). Видеотрансляция. Россия против Сербии – 1:0

Молодежная сборная России начинает отбор к Евро-2021 (U-21) матчем с Сербией.

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Квалификация Евро-2021 (U-21)

Группа 5

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Турнирное положение: Болгария – 3 очка (1 матч), Польша – 3 (1), Россия – 0 (0), Сербия – 0 (0), Латвия – 0 (1), Эстония – 0 (1).