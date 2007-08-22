Гильем Балаге: «Реал» предложит за Неймара деньги, Йовича, Наваса и еще одного игрока»

намерен включить в сделку по трансферу нападающего Неймара вратаря Кейлора Наваса, форварда Луку Йовича и еще одного игрока, сообщает журналист Гильем Балаге.

По информации Балаге, в клубе опровергли сообщение L’Equipe о том, что «Реал» предлагал «ПСЖ» полузащитников Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса, а также вратаря Кейлора Наваса с доплатой в размере 100 млн евро. Сообщается, что Бэйл точно не покинет «Реал» в это трансферное окно несмотря на то, что он разочарован отношением клуба к нему. В этом сезоне игрок намерен доказать «Реалу» свою состоятельность.

Представители «Барселоны» считают, что «ПСЖ» отклонит любое их предложение по Неймару. Они предлагали вариант с арендой бразильца, в том числе с включением в соглашение обязательства выкупа. оценивала Неймара в 160 млн евро. Сообщается, что каталонский клуб попросил Неймара заявить руководству «ПСЖ» о том, что он хочет продолжить карьеру только в «Барсе», однако он этого не сделал.

«Реал» же занял выжидающую позицию. Сообщается, что мадридцы уже приготовили сумму, необходимую для осуществления трансфера. Также «Реал» собирается включить в сделку нападающего Луку Йовича, вратаря Кейлора Наваса и еще одного игрока. Возможно, им станет полузащитник . Также «Реал» доплатит за Неймара, однако сумма, которую клуб готов предложить, не сообщается.