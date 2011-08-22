«МЮ» заплатит 36 млн фунтов Санчесу, если он перейдет в «Интер»

Полузащитник Алексис Санчес может получить от клуба 36 млн фунтов в случае перехода в , сообщает Daily Mail.

Клубы обсуждают вопрос о годичной аренде игрока. «Интер» надеется, что сделка по переходу чилийца будет закрыта до этих выходных. Кроме того, предполагается, что в арендном соглашении будет прописана опция выкупа игрока.

«Интер» в случае заключения постоянного контракта с Санчесом готов предложить ему лишь 150 тысяч фунтов в неделю. Сейчас Санчес зарабатывает в «МЮ» 500 тысяч фунтов в неделю и не хочет идти на такое понижение в зарплате.

Таким образом, в соглашение по переходу Санчеса в «Интер» может быть включен пункт, по которому «МЮ» будет на протяжении двух сезонов доплачивать оставшуюся часть его зарплаты. В сумме выплаты составят около 36 млн фунтов за все время.