🧟‍♂️ «Сочи» взял Заболотного, «Интер» купил Лукаку, «Арсенал» – Давида Луиза и Тирни. Трансферный дайджест Sports.ru

1. Легенда комментов на Sports.ru Антон Заболотный теперь в «Сочи». Игроки «Зенита» переезжают на Черное море целыми толпами.

2. В Англии закрылось трансферное окно. Хотя продавать в другие страны можно и позже, «МЮ» уже отпустил Лукаку в «Интер». Биг Ром собирается вернуть «нерадзурри» на вершину.

3. У Чалова пока не сложилось с переездом в топ-лигу. ЦСКА отклонил парочку предложений, и Федор не будет играть в «Кристал Пэлас». Агент форварда отнесся к ситуации с пониманием.

4. «Арсенал» укрепил защиту: забрал у «Челси» Давида Луиза и взял Тирни из «Селтика».

5. «Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо у «Бетиса» с правом выкупа и подписал хавбека «Фулхэма» Сессеньона.

6. «Арсенал» не только пополнял состав, но и разгружал: Ивоби продан «Эвертону», Нкетиа годик поиграет за «Лидс». И «Челси» тоже кое-кого сбагрил: Дринкуотер ушел в аренду в «Бернли».

7. «Ман Сити» подтвердил, что Сане повредил крестообразную связку. Будет операция, и переход в «Баварию» под большим вопросом. Кроме того, «горожане» взяли в аренду бывшего вратаря сборной Англии Карсона.

8. «Ньюкасл» вернул Кэрролла спустя 8 лет.

9. «Уотфорд» обновил свой клубный рекорд, купив 21-летнего вингера «Ренна» Сарра примерно за 35 млн евро.

10. Интересно, помнят ли в Англии Александра Глеба? Он теперь будет играть за «Ислочь» из Минской области.

Цитата. Вингер «Эвертона» Болази о переходе в ЦСКА: «Не, братан, точно не после истории с Малкомом»

В АПЛ закрыли окно: подробный онлайн последнего дня переходов